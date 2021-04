Tesla-Aktie: Quartalszahlen im Anmarsch

€uro am Sonntag

von Stephan Bauer, Euro am Sonntag



Tesla berichtet über das erste Quartal, die Schätzungen für den bereinigten Nettogewinn liegen bei 900 Millionen Dollar, gut dem Dreifachen des Vorjahres. Kursgewinne im Vorfeld der Quartalszahlen sind beim kalifornischen Autobauer keine Seltenheit.

In sechs der vergangenen acht Quartale stiegen die Kurse zwischen dem Quartalsende und der Berichtsvorlage deutlich an, danach fielen sie jedoch in genau so vielen Fällen - allerdings weniger stark, so das US-Anlegermagazin "Barron’s". Auch charttechnisch stehen die Signale wieder auf Grün: Die Aktie hat an der Wall Street die 700-Dollar-Marke sowie die 100-Tage-Linie überwunden.

Der US-Polizei zufolge soll ein Tesla- Elektroauto in Texas am Wochenende mit leerem Fahrersitz verunglückt sein, bei dem zwei Männer ums Leben kamen. Laut Firmenchef Musk war die Assistenzsoftware, also der Autopilot, nicht aktiviert. Die Ermittlungen laufen.

















