Amazon: Im Klub der Börsen-Billionäre

Die Wahrscheinlichkeit, dass seine Firma pleitegeht, liege bei 70 Prozent. Das erklärte Jeffrey Bezos der Legende nach in den 90er-Jahren einigen seiner ersten Investoren. Wer sich nicht hat abschrecken lassen, sollte heute ausgesorgt haben: Amazon ist einer der größten Erfolge der Wirtschaftsgeschichte. Als zweites Unternehmen nach Apple dürfte der Internetgigant einen Börsenwert von mehr als einer Billion Dollar erreichen.Geht es nach der Investmentbank Morgan Stanley, hat die Aktie ihr Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft. In einer aktuellen Einschätzung rufen die Analysten das derzeit höchste Kursziel auf - 2.500 Dollar. Auf diesem Niveau wäre Amazon 1,2 Billionen Dollar wert.als nur einen Buchladen im Sinn, die Dimension seines heutigen Imperiums aber hätte wohl selbst seine Vorstellungskraft überfordert. Amazon ist nicht nur das größte Kaufhaus der Welt geworden, zusätzlich entwickelt der Konzern eigene Elektronikgeräte wie das Kindle und produziert TV-Serien für seinen Streamingdienst. Amazon baute einen Auslieferungsdienst auf, kaufte die Biosupermarktkette Whole Foods oder auch die Videospieleplattform Twitch.Das wichtigste Nebengeschäft ist der Cloud-Dienstleister AWS, der vielen anderen Unternehmen eine Plattform für deren Internetaktivitäten bietet. Die Gewinne dort waren lange Zeit die wichtigsten Gewinnbringer für Amazon und gaben Bezos den Freiraum, mit seinem Kaufhaus aggressiv zu expandieren.

Den Erfolg abonniert

Ein großer Erfolg ist auch der Kundenklub Amazon Prime. Wer eine jährliche Gebühr bezahlt, wird bei der Bearbeitung seiner Bestellungen bevorzugt behandelt, kann gratis Filme und Serien schauen, Musik hören. Die Daten zeigen, dass Prime-Mitglieder mehr Geld bei Amazon ausgeben als andere Kunden. Allein im zweiten Quartal stiegen die Einnahmen aus Abo-Diensten um 55 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar.



Dank solcher Zahlen ist Amazon in eine neue Phase eingetreten: Nachdem viele Jahre Wachstum Vorrang vor Profitabilität hatte, schreibt der Konzern inzwischen schwarze Zahlen. Nach dem ersten Halbjahr blieb ein Nettogewinn von mehr als vier Milliarden Dollar. Im zweiten Quartal war der Gewinn je Aktie mehr als doppelt so hoch wie von Analysten erwartet.



Die Analysten von Morgan Stanley setzen bei ihrer Kurszielberechnung darauf, dass die margenstarken Geschäftsfelder - Cloud, Abo-Dienste und Werbung - kräftig wachsen und ihr Einfluss auf das Gesamtergebnis steigt. Die Kalkulation der Investmentbank verdeutlicht auch, wie sich die Struktur verändert hat: Das alte Kerngeschäft, bei dem Amazon Waren direkt an Kunden verkauft, macht demnach nur noch zwölf Prozent des potenziellen Börsenwerts aus.



Der Aufstieg von Amazon hat auch Opfer gefordert. Die wachsende Marktmacht des Riesenkonzerns hat viele traditionelle Händler aus dem Geschäft gedrängt. Für solche Sentimentalitäten ist an der Wall Street aber kein Platz.



Jeffrey Bezos: Der Amazon-Chef ist, ganz nebenbei, der reichste Mensch der WeltRiesig Die Erwartungen der Börse an Amazon sind hoch, der Konzern hat aber bewiesen, dass er immer noch positiv überraschen kann.







Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com, David Ryder/Getty Images