European Lithium Aktie News: European Lithium tendiert am Donnerstagnachmittag um Nulllinie
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von European Lithium. Mit einem Kurs von 0,051 EUR zeigte sich die European Lithium-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.
Die European Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 15:38 Uhr bei 0,051 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die European Lithium-Aktie bis auf 0,052 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die European Lithium-Aktie bisher bei 0,050 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,052 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 770.344 European Lithium-Aktien den Besitzer.
Am 25.08.2025 markierte das Papier bei 0,058 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,941 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der European Lithium-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 72,157 Prozent Luft nach unten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.09.2025 erfolgen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte European Lithium möglicherweise am 12.03.2027 präsentieren.
