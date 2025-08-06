European Lithium Aktie News: European Lithium am Mittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von European Lithium. Die European Lithium-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 0,043 EUR nach.

Die European Lithium-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 11:40 Uhr um 0,5 Prozent auf 0,043 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte European Lithium-Aktie bei 0,042 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,044 EUR. Der Tagesumsatz der European Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 136.721 Aktien.

Bei 0,055 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,852 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (0,014 EUR). Mit Abgaben von 67,130 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.09.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der European Lithium-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net