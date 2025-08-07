European Lithium Aktie News: European Lithium am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von European Lithium. Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 0,046 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 15:58 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 0,046 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die European Lithium-Aktie bei 0,047 EUR. Bei 0,047 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 545.139 European Lithium-Aktien gehandelt.
Bei 0,055 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 15,328 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,014 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 226,761 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte European Lithium am 11.09.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 12.03.2027.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu European Lithium Ltd
Analysen zu European Lithium Ltd
Keine Analysen gefunden.