European Lithium Aktie News: European Lithium am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von European Lithium. Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 0,046 EUR.

Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 15:58 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 0,046 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die European Lithium-Aktie bei 0,047 EUR. Bei 0,047 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 545.139 European Lithium-Aktien gehandelt.

Bei 0,055 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 15,328 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,014 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 226,761 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte European Lithium am 11.09.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net