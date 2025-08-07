DAX24.175 -0,1%ESt505.351 +0,4%Top 10 Crypto15,72 -0,6%Dow44.054 +0,2%Nas21.381 +0,7%Bitcoin99.889 -0,7%Euro1,1662 ±-0,0%Öl66,71 +0,5%Gold3.393 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Palantir A2QA4J Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- US-Börsen fester -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Pinterest. CROCS im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Freitagnachmittag am Kryptomarkt
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Aktienkurs im Fokus

European Lithium Aktie News: European Lithium am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

08.08.25 16:09 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von European Lithium. Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 0,046 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR 0,00 EUR 3,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die European Lithium-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 15:58 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,6 Prozent auf 0,046 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die European Lithium-Aktie bei 0,047 EUR. Bei 0,047 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 545.139 European Lithium-Aktien gehandelt.

Bei 0,055 EUR markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 15,328 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,014 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der European Lithium-Aktie liegt somit 226,761 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte European Lithium am 11.09.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu European Lithium Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung