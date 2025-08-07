DAX24.121 -0,3%ESt505.334 ±0,0%Top 10 Crypto16,20 +2,4%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.032 -0,6%Euro1,1649 -0,2%Öl66,35 -0,1%Gold3.400 +0,1%
European Lithium Aktie News: European Lithium präsentiert sich am Freitagvormittag stärker

08.08.25 09:25 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von European Lithium. Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 0,046 EUR.

European Lithium Ltd
0,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Um 09:20 Uhr stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 0,046 EUR. Die European Lithium-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,047 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,047 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 113.808 European Lithium-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 0,055 EUR. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 15,328 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 69,397 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.09.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der European Lithium-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

