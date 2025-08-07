European Lithium Aktie News: European Lithium präsentiert sich am Freitagvormittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von European Lithium. Die Aktionäre schickten das Papier von European Lithium nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,6 Prozent auf 0,046 EUR.
Um 09:20 Uhr stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 3,6 Prozent auf 0,046 EUR. Die European Lithium-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,047 EUR aus. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,047 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 113.808 European Lithium-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.07.2025 bei 0,055 EUR. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 15,328 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 69,397 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.09.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der European Lithium-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 12.03.2027.
