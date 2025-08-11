European Lithium Aktie News: European Lithium knickt am Nachmittag ein

Aktie im Fokus

Das Papier von European Lithium befand sich um 15:58 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 5,4 Prozent auf 0,049 EUR ab. Die European Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,048 EUR nach. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,051 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 763.810 Stück.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,055 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,295 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 70,902 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte European Lithium am 11.09.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.03.2027 dürfte European Lithium die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net