DAX24.034 -0,2%ESt505.335 +0,1%Top 10 Crypto16,59 +1,2%Dow44.441 +1,1%Nas21.574 +0,9%Bitcoin102.344 +0,1%Euro1,1669 +0,5%Öl66,46 -0,4%Gold3.342 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 SAP 716460 Palantir A2QA4J Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 HENSOLDT HAG000 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA und China verlängern Zollpause: DAX mit Schwankungen -- Wall Street fester -- Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
Top News
Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX von Gewinnmitnahmen etwas belastet Neue Zollfrist und US-Verbraucherpreise im Fokus: DAX von Gewinnmitnahmen etwas belastet
Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen Plug Power-Aktie nach Zahlen in Rot: Plug Power weiter in der Verlustzone - Umsatz gestiegen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
25 € Neukundenbonus + 1 Aktie gratis. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Aktie im Fokus

European Lithium Aktie News: European Lithium knickt am Nachmittag ein

12.08.25 16:09 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium knickt am Nachmittag ein

Die Aktie von European Lithium gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die European Lithium-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 5,4 Prozent auf 0,049 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR -0,00 EUR -2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von European Lithium befand sich um 15:58 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 5,4 Prozent auf 0,049 EUR ab. Die European Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,048 EUR nach. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,051 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten European Lithium-Aktien beläuft sich auf 763.810 Stück.

Am 24.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,055 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,295 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 0,014 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 70,902 Prozent könnte die European Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte European Lithium am 11.09.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.03.2027 dürfte European Lithium die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu European Lithium Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung