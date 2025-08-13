European Lithium Aktie News: European Lithium wird am Donnerstagmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt fiel die European Lithium-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 0,047 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Die European Lithium-Aktie musste um 11:55 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 0,047 EUR abwärts. Der Kurs der European Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,046 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,047 EUR. Bisher wurden heute 160.753 European Lithium-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 0,055 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,102 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der European Lithium-Aktie. Bei 0,014 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 232,394 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte European Lithium am 11.09.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf European Lithium
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf European Lithium
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu European Lithium Ltd
Analysen zu European Lithium Ltd
Keine Analysen gefunden.