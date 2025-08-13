DAX24.284 +0,4%ESt505.402 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.456 -1,8%Euro1,1694 -0,1%Öl65,72 ±-0,0%Gold3.354 ±-0,0%
European Lithium Aktie News: European Lithium wird am Donnerstagmittag ausgebremst

14.08.25 12:07 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt fiel die European Lithium-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 0,047 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR -0,00 EUR -3,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die European Lithium-Aktie musste um 11:55 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 0,047 EUR abwärts. Der Kurs der European Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,046 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,047 EUR. Bisher wurden heute 160.753 European Lithium-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.07.2025 auf bis zu 0,055 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,102 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der European Lithium-Aktie. Bei 0,014 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die European Lithium-Aktie damit 232,394 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte European Lithium am 11.09.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

