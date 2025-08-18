European Lithium Aktie News: European Lithium legt am Mittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von European Lithium zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 4,9 Prozent auf 0,055 EUR zu.

Um 11:56 Uhr stieg die European Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 4,9 Prozent auf 0,055 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die European Lithium-Aktie bei 0,055 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,055 EUR. Bisher wurden heute 1.379.788 European Lithium-Aktien gehandelt.

Am 19.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,055 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,362 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,014 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 74,275 Prozent Luft nach unten.

Die European Lithium-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.09.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

