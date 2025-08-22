DAX24.328 -0,2%ESt505.470 -0,3%Top 10 Crypto15,99 -3,1%Dow45.428 -0,5%Nas21.504 ±0,0%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1705 -0,2%Öl68,64 +1,3%Gold3.373 ±0,0%
Aktie im Fokus

European Lithium Aktie News: Anleger schicken European Lithium am Nachmittag ins Plus

25.08.25 16:10 Uhr
European Lithium Aktie News: Anleger schicken European Lithium am Nachmittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt sprang die European Lithium-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 0,055 EUR zu.

Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 15:51 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 0,055 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die European Lithium-Aktie bei 0,058 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,057 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 3.069.495 European Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 0,058 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die European Lithium-Aktie 4,348 Prozent zulegen. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,014 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die European Lithium-Aktie derzeit noch 74,275 Prozent Luft nach unten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte European Lithium am 11.09.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der European Lithium-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

