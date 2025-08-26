DAX24.002 -0,6%ESt505.384 ±0,0%Top 10 Crypto16,11 +3,0%Dow45.505 +0,2%Nas21.565 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1588 -0,5%Öl67,80 +0,8%Gold3.384 -0,3%
European Lithium im Fokus

European Lithium Aktie News: European Lithium gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

27.08.25 16:10 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden

Die Aktie von European Lithium zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die European Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 0,054 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
European Lithium Ltd
0,05 EUR -0,00 EUR -2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die European Lithium-Aktie konnte um 16:00 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 0,054 EUR. Bei 0,055 EUR erreichte die European Lithium-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,055 EUR. Der Tagesumsatz der European Lithium-Aktie belief sich zuletzt auf 1.269.623 Aktien.

Am 25.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,058 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,463 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.11.2024 (0,014 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die European Lithium-Aktie 277,465 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 11.09.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von European Lithium veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von European Lithium rechnen Experten am 12.03.2027.

Redaktion finanzen.net

