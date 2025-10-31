DAX24.007 -0,5%Est505.681 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,06 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.995 +1,6%Euro1,1567 ±-0,0%Öl64,68 -0,1%Gold4.001 -0,9%
European Lithium im Fokus

European Lithium Aktie News: European Lithium gewinnt am Vormittag kräftig

31.10.25 09:22 Uhr
European Lithium Aktie News: European Lithium gewinnt am Vormittag kräftig

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von European Lithium. Zuletzt ging es für das European Lithium-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 12,5 Prozent auf 0,145 EUR.

European Lithium Ltd
0,15 EUR 0,02 EUR 13,18%
Um 09:19 Uhr sprang die European Lithium-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 12,5 Prozent auf 0,145 EUR zu. Die European Lithium-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,147 EUR. Mit einem Wert von 0,139 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.886.629 European Lithium-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,299 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 106,920 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,014 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die European Lithium-Aktie mit einem Verlust von 90,173 Prozent wieder erreichen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 13.03.2026 erwartet. Am 12.03.2027 wird European Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

