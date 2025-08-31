EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag im Plus
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 6,12 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 6,12 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,13 EUR. Bei 6,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 33.844 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.
Am 15.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 73,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (5,06 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 8,60 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 13.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR gegenüber -0,54 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 171,24 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,97 Prozent verringert.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,427 EUR ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie
So schätzen die Analysten die Zukunft der EVOTEC SE-Aktie ein
TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr verdient
Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Nachrichten zu EVOTEC SE
Analysen zu EVOTEC SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|30.07.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|22.07.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.03.2025
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen