DAX höher -- Asiens Börsen uneins -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Roche-Aktie steigt: Phase-3-Studie für neues Bluthochdruckmittel geplant
Aktienempfehlung adidas-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
So bewegt sich EVOTEC SE

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag im Plus

01.09.25 09:24 Uhr
Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 6,12 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
6,20 EUR 0,24 EUR 4,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 6,12 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,13 EUR. Bei 6,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 33.844 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 73,53 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (5,06 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 8,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 13.08.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR gegenüber -0,54 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 171,24 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,97 Prozent verringert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,427 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
22.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
24.04.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

