EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE steigt am Mittag

01.10.25 12:06 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE steigt am Mittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 6,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
6,25 EUR 0,08 EUR 1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:45 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 6,24 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 6,29 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 6,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 267.031 EVOTEC SE-Aktien.

Am 15.11.2024 markierte das Papier bei 10,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 18,88 Prozent wieder erreichen.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,42 EUR.

Am 13.08.2025 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,54 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,97 Prozent auf 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 182,12 Mio. EUR gelegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,434 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

