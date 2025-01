EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Donnerstagvormittag gestärkt

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 8,34 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 8,34 EUR nach oben. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,36 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,21 EUR. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.896 Stück gehandelt.

Bei 21,42 EUR erreichte der Titel am 03.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 156,99 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,29 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 9,68 EUR.

Am 06.11.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS lag bei -0,22 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,80 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 184,89 Mio. EUR im Vergleich zu 196,28 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,776 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Handel in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Minus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX schließt in der Verlustzone