EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 5,85 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,95 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 314.156 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2024 markierte das Papier bei 10,62 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 81,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 13,53 Prozent sinken.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,42 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

EVOTEC SE ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 171,24 Mio. EUR im Vergleich zu 182,12 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,434 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

