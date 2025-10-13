EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag schwächer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 6,65 EUR.

Um 11:42 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 6,65 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bisher bei 6,62 EUR. Mit einem Wert von 6,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 90.026 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 59,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,91 Prozent würde die EVOTEC SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,42 EUR an.

Am 13.08.2025 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,54 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,444 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

