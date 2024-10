EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittag südwärts

Kurs der EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 5,55 EUR abwärts.

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr um 1,7 Prozent auf 5,55 EUR ab. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 5,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,63 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 210.199 Stück.

Bei 21,69 EUR erreichte der Titel am 28.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 291,16 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2024 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,75 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 9,76 EUR.

EVOTEC SE gewährte am 14.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,54 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 182,12 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 170,28 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2025 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,809 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

KW 41: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX klettert zum Handelsende

SDAX-Handel aktuell: SDAX nachmittags in Rot