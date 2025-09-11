EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag im Plus

Kurs der EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 6,05 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 6,05 EUR. Bei 6,09 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 172.349 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 75,42 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,42 Prozent.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 8,42 EUR angegeben.

Am 13.08.2025 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,54 EUR vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,97 Prozent zurück. Hier wurden 171,24 Mio. EUR gegenüber 182,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,434 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

