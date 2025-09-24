EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 5,99 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die EVOTEC SE-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 5,99 EUR abwärts. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,98 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 26.909 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 10,62 EUR markierte der Titel am 15.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 77,18 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,58 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 8,42 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 13.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,97 Prozent auf 171,24 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,434 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Nachrichten zu EVOTEC SE
Analysen zu EVOTEC SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
