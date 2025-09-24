DAX23.642 +0,5%ESt505.472 +0,5%Top 10 Crypto15,17 -0,6%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.889 +0,5%Euro1,1683 +0,2%Öl69,54 -0,1%Gold3.753 +0,1%
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Börsen in Fernost mit Abgaben -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle, Merck, Siemens im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX mit Gewinnen - ausgeglichene Wochenbilanz in Sicht
Alibaba gewährt Entwicklern Zugriff auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. trotzdem unter Druck
Blick auf EVOTEC SE-Kurs

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag schwächer

26.09.25 09:27 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 5,99 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
5,93 EUR -0,10 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 5,99 EUR abwärts. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,98 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 26.909 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 10,62 EUR markierte der Titel am 15.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 77,18 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 15,58 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 8,42 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 13.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,97 Prozent auf 171,24 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,434 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Nachrichten zu EVOTEC SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
