EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 6,17 EUR ab.

Das Papier von EVOTEC SE befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 6,17 EUR ab. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,10 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 6,19 EUR. Bisher wurden via XETRA 163.716 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,62 EUR erreichte der Titel am 15.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 72,12 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,99 Prozent.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,42 EUR an.

EVOTEC SE veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,54 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 171,24 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,434 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

