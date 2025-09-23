EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 6,15 EUR.

Um 11:34 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 6,15 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,03 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 540.080 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,62 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 72,63 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,75 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,42 EUR.

EVOTEC SE veröffentlichte am 13.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 182,12 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 171,24 Mio. EUR.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Verlust von -0,434 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

