EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Freitagmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 5,89 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 2,4 Prozent auf 5,89 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,89 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 6,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 300.443 EVOTEC SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.11.2024 auf bis zu 10,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 80,24 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 07.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,42 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 13.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,54 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 171,24 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,434 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

