Profil
Kursentwicklung im Fokus

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE reagiert am Donnerstagmittag positiv

16.10.25 12:04 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE reagiert am Donnerstagmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 6,75 EUR.

Um 11:46 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 6,75 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,83 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,69 EUR. Bisher wurden via XETRA 126.767 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 25,01 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,42 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 13.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 171,24 Mio. EUR, gegenüber 182,12 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,97 Prozent präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,444 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
