EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagvormittag im Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 6,74 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 09:05 Uhr 0,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 6,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,69 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 16.598 Stück.

Am 15.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 36,52 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,42 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 13.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,97 Prozent auf 171,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 182,12 Mio. EUR umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,444 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

