EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE legt am Nachmittag zu

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 6,88 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 6,88 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,91 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,69 EUR. Bisher wurden via XETRA 411.982 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 54,27 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 26,50 Prozent sinken.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,42 EUR.

Am 13.08.2025 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 171,24 Mio. EUR – eine Minderung von 5,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 182,12 Mio. EUR eingefahren.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,444 EUR einfahren.

