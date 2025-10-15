DAX24.208 -0,1%Est505.610 +1,1%MSCI World4.319 +1,0%Top 10 Crypto15,27 -0,8%Nas22.783 +1,2%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1622 +0,1%Öl62,32 +0,1%Gold4.197 +1,3%
So entwickelt sich EVOTEC SE

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Mittwochnachmittag an

15.10.25 16:08 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Mittwochnachmittag an

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 6,68 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
6,63 EUR 0,03 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 6,68 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,74 EUR. Mit einem Wert von 6,65 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 128.687 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 32,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 8,42 EUR.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,97 Prozent zurück. Hier wurden 171,24 Mio. EUR gegenüber 182,12 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,444 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

