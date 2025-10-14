EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Vormittag tiefer

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 6,72 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:03 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 6,72 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,70 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,73 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.033 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 15.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 36,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,06 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 24,66 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,42 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 13.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,54 EUR je Aktie erzielt worden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 171,24 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,444 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

