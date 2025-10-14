EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Mittag ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 6,65 EUR.

Um 11:34 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 6,65 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,59 EUR ab. Bei 6,73 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 77.788 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,62 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2024. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 37,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 8,42 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 13.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 171,24 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 182,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,97 Prozent verringert.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2025 -0,444 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 10 Jahren abgeworfen

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren