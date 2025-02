EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Mittag ab

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 8,52 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 8,52 EUR abwärts. Bei 8,41 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,54 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 417.461 EVOTEC SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.03.2024 bei 14,77 EUR. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 42,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,68 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 06.11.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,22 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 184,89 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte EVOTEC SE am 27.03.2025 vorlegen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,777 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX mittags

Starker Wochentag in Frankfurt: Am Montagmittag Gewinne im TecDAX

Börse Frankfurt: MDAX am Freitagnachmittag fester