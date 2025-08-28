EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 6,00 EUR.

Im XETRA-Handel kam die EVOTEC SE-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 6,00 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 6,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 5,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,97 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.440 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,94 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 15,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,60 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 13.08.2025 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,54 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 171,24 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 182,12 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,427 EUR je Aktie aus.

