DAX mit neuem Allzeithoch -- Asiens Börsen im Plus -- Fed-Protokoll deutet auf weitere Zinssenkungen hin -- Ottobock-Aktie vor IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- BYD, Gerresheimer im Fokus
So entwickelt sich EVOTEC SE

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag auf rotem Terrain

09.10.25 09:26 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 6,60 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 6,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,59 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,80 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 40.911 Aktien.

Am 15.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 37,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 23,33 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 8,42 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 13.08.2025. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,54 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 171,24 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 182,12 Mio. EUR umgesetzt worden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,446 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
mehr Analysen