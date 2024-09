EVOTEC SE Aktie News: Anleger greifen bei EVOTEC SE am Montagmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 6,33 EUR.

Um 11:44 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 6,33 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,47 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,42 EUR. Bisher wurden heute 357.730 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 28.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 21,69 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 242,92 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2024 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der EVOTEC SE-Aktie liegt somit 25,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 11,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 14.08.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,54 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 182,12 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 170,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,623 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

