VW-Aktie klar im Plus: Volkswagen investiert in China 15 Milliarden Euro in Elektromobilität

Der Betrag werde in den Jahren 2020 bis 2024 investiert, und zwar zusätzlichen zu den 33 Milliarden Euro, die der Wolfsburger Konzern im gleichen Zeitraum weltweit für E-Mobilität vorgesehen hat, wie Volkswagen Group China mitteilte. An der Investition beteiligen sich die Gemeinschaftsunternehmen Saic Volkswagen, FAW-Volkswagen and JAC Volkswagen.

Bis 2025 sollen in China 15 Modelle verschiedener Konzernmarken lokal produziert werden und 35 Prozent des Produktportfolios soll dann aus elektrifizierten Modellen bestehen. Im Oktober werde die Produktion auf Basis des neuen Elektrobaukastens (MEB) in zwei neuen Anlagen mit einer Gesamtkapazität von bis zu 600.000 Fahrzeugen pro Jahr beginnen, teilte das Unternehmen weiter mit. Der Absatz mit sogenannten "New Energy Vehicles" soll sich 2020 im Vergleich zu 2019 verdoppeln.

