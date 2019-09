Depotabsicherung mit Dividendenstocks: Zu diesen Aktien rät ein Geldmanager

• Schwaches Marktumfeld lässt Anleger zunehmend nach Investmentalternativen suchen• Experten empfehlen Dividendenstocks, um Rendite zu sichern• Geldmanager hat Dividendenaktien mit Value-Merkmalen ausfindig gemacht

Niedrigzinsen, Wachstumssorgen, Handelskrieg: Für Anleger sind die Finanzmärkte aktuell ein risikoreicheres Pflaster. Viele Experten raten daher, sich auf Dividendenaktien zu konzentrieren, um sich auch dann Renditen zu sichern, wenn die Lage an den Börsen eher unsicher ist. John Buckingham, der Herausgeber von The Prudent Speculator, hält Dividendenaktien mit so genannten "Value"-Merkmalen jetzt für ideale Investments.

Value Investing meets Dividendenstrategie

Der Investmentmanager bei AFAM Capital gilt als Experte im Value-Investing-Segment. Diese Expertise hat er auf die Auswahl von Dividendenaktien angewandt und jene Werte ermittelt, die Charakteristika von Value-Aktien aufweisen, gleichzeitig aber stabile oder steigende Ausschüttungen für Investoren garantieren. Dabei hat der Experte den mittelfristigen Zeithorizont ins Visier genommen und - anders als viele Wall Street-Analysten - keine 12-Monatskursziele erstellt, sondern sich auf den Zeitraum zwischen drei und fünf Jahren konzentriert. Basierend auf den Aktien, die sich im Depot des erfolgreichen Börsenbriefes The Prudent Speculator befinden, hat Buckingham eine Liste von 25 Dividendenstocks veröffentlicht, die Anleger bei der Depotauswahl berücksichtigen sollten.

Aktien - sortiert nach Dividendenrendite

Aktien mit einer hohen Dividendenrendite sind für viele Anleger besonders attraktiv. Auf der von Buckingham veröffentlichten Liste finden sich Werte, die eine Mindestdividendenrendite von 2,2 Prozent aufweisen. Zu den Titeln mit der höchsten Dividendenrendite gehört der Luxusgüterhersteller Tapestry. Über sechs Prozent ist in diesem Fall die Anlegerendite im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs drin. Auch der Einzelhändler Kohl’s und der Versicherer Financial Prudential überzeugen mit einer Dividendenrendite von rund sechs beziehungsweise fünf Prozent bei dieser Kennzahl. Überzeugen kann bei der Dividendenrendite auch ein Börsendino: Das IT-Unternehmen IBM. Auch der Ölkonzern Royal Dutch Shell und der Festplattenhersteller Seagate, das Finanzunternehmen Comerica, der Datenspeicherspezialisit NetApp und das Pharmazieunternehmen Cardinal Health gehören auf der bei Marketwatch veröffentlichten Liste zu den Top-Werten in Sachen Dividendenrendite.

Im Mittelfeld in Sachen Dividendenrendite landen von Buckingham ausgewählte Aktien, die Anlegern verglichen zum Aktienkurs eine Dividendenrendite zwischen drei und vier Prozent liefern. Dazu gehören Archer-Daniels-Midland, BB&T, aber auch der bekannte Baumaschinenhersteller Caterpillar, das Gesundheitsunternehmen CVS und der Pharma- und Biotechriese Gilead Sciences. Auch die Fifth Third Bancorp, PNC Financial Services und Walgreens finden sich im Mittelfeld wieder, genauso wie der Sportartikelhersteller Foot Locker und Bristol-Myers Squibb.

Mit einer Dividendenrendite zwischen zwei und drei Prozent listet Buckingham den Chemiekonzern Albemarle, dessen Konkurrenten Celanese und den Bankenriesen Goldman Sachs. Auch Einzelhandelsriese Kroger und die Manpower Group findet sich in diesem Umfeld wieder, ebenso wie Royal Caribbean Cruises.

Wie aussagekräftig ist die Dividendenrendite?

Die Dividendenrendite war aber nur ein Faktor, der zur Aktienauswahl des Investmentmanager geführt hat. Zeitgleich hat der Experte noch andere Bewertungsmaßstäbe angelegt, um eine gezielte Auswahl zu treffen. Voraussetzung für ein Auftauchen in der Liste war unter anderem auch, dass die Aktien in den vergangenen zwölf Monaten eine negative Gesamtrendite eingefahren haben und zudem bestimmte Value-Aktien-Kriterien erfüllen. Dazu gehören auch eine solide Bonität und ein niedriges Schuldenniveau. Langfristig sollte der Wert signifikantes Total Return-Potenzial - "berechnet anhand eines proprietären, zukunftsgerichteten Bewertungsmodells" - aufweisen, rät der Experte.



