ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von ExxonMobil zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die ExxonMobil-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 114,27 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das ExxonMobil-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 114,27 USD. Die ExxonMobil-Aktie legte bis auf 114,77 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 113,69 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 659.054 ExxonMobil-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 126,34 USD. Gewinne von 10,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 97,81 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,40 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten ExxonMobil-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,84 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,00 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 105,00 USD für die ExxonMobil-Aktie.

Am 01.08.2025 hat ExxonMobil in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,64 USD. Im letzten Jahr hatte ExxonMobil einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 90,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die ExxonMobil-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,76 USD je Aktie in den ExxonMobil-Büchern.

