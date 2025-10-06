ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil gewinnt am Nachmittag

So entwickelt sich ExxonMobil

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Zuletzt sprang die ExxonMobil-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 113,87 USD zu.

Die ExxonMobil-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 113,87 USD. Die ExxonMobil-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 114,02 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 113,69 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 238.152 ExxonMobil-Aktien.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 126,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,95 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (97,81 USD). Mit einem Kursverlust von 14,10 Prozent würde die ExxonMobil-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten ExxonMobil-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,00 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 105,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ExxonMobil am 01.08.2025. In Sachen EPS wurden 1,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ExxonMobil 2,14 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat ExxonMobil 78,96 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 90,09 Mrd. USD umgesetzt worden.

ExxonMobil wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ExxonMobil ein EPS in Höhe von 6,76 USD in den Büchern stehen haben wird.

