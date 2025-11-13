ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil präsentiert sich am Abend fester
Die Aktie von ExxonMobil gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 119,42 USD zu.
Das Papier von ExxonMobil legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 119,42 USD. Im Tageshoch stieg die ExxonMobil-Aktie bis auf 119,75 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 118,84 USD. Zuletzt wechselten via New York 979.714 ExxonMobil-Aktien den Besitzer.
Am 23.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,21 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,17 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,81 USD ab. Derzeit notiert die ExxonMobil-Aktie damit 22,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 3,84 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,06 USD je ExxonMobil-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 105,00 USD je ExxonMobil-Aktie aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ExxonMobil am 31.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,92 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 83,36 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 87,10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte ExxonMobil am 30.01.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass ExxonMobil im Jahr 2025 6,90 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Chevron und Exxon übertreffen Gewinnerwartung - Aktien reagieren unterschiedlich
Clariant-Aktie sinkt: Ethylen-Klägerliste wird immer länger
Am Ölpreis partizipieren - Wie investiert man eigentlich in Öl?
