So entwickelt sich ExxonMobil

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil tendiert am Freitagabend schwächer

19.09.25 20:24 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil tendiert am Freitagabend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 113,10 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
96,82 EUR -0,78 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von ExxonMobil nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,7 Prozent auf 113,10 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die ExxonMobil-Aktie bis auf 112,75 USD. Bei 113,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der ExxonMobil-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.431.071 Stück gehandelt.

Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 126,34 USD. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 11,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,81 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 13,52 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem ExxonMobil seine Aktionäre 2024 mit 3,84 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,00 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ExxonMobil-Aktie bei 105,00 USD.

ExxonMobil veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. ExxonMobil hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 78,96 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ExxonMobil ein EPS in Höhe von 6,70 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Rob Crandall / Shutterstock.com

