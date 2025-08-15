DAX24.288 +0,1%ESt505.459 -0,2%Top 10 Crypto15,84 -2,1%Dow44.851 -0,2%Nas21.148 -0,1%Bitcoin97.440 -0,6%Euro1,1603 -0,4%Öl67,20 +0,2%Gold3.339 -0,2%
Aktienkurs im Fokus

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag leichter

21.08.25 16:11 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag leichter

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 108,28 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
93,62 EUR 0,39 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die ExxonMobil-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 108,28 USD. In der Spitze büßte die ExxonMobil-Aktie bis auf 107,96 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 108,75 USD. Bisher wurden via New York 190.527 ExxonMobil-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 126,34 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,68 Prozent. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,67 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten ExxonMobil-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,84 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,00 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 105,00 USD aus.

ExxonMobil ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ExxonMobil in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 78,96 Mrd. USD im Vergleich zu 90,09 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 24.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Chevron-Aktie dennoch tiefer: Chevron verdient mehr als gedacht

TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?

Ölpreis-Absturz: Tankstellenpreise fallen nur zögerlich

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumMeistgelesen
Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2022ExxonMobil OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
01.02.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
01.02.2022ExxonMobil HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.12.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
29.10.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
02.06.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
30.04.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen