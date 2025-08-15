ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 108,28 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die ExxonMobil-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 108,28 USD. In der Spitze büßte die ExxonMobil-Aktie bis auf 107,96 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 108,75 USD. Bisher wurden via New York 190.527 ExxonMobil-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 126,34 USD. Dieser Kurs wurde am 08.10.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,68 Prozent. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,67 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten ExxonMobil-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,84 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,00 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 105,00 USD aus.

ExxonMobil ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 2,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ExxonMobil in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 78,96 Mrd. USD im Vergleich zu 90,09 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 24.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,68 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

