ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag gesucht

Kursentwicklung

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die ExxonMobil-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 113,40 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr ging es für das ExxonMobil-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 113,40 USD. In der Spitze legte die ExxonMobil-Aktie bis auf 113,62 USD zu. Mit einem Wert von 113,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 214.065 ExxonMobil-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,21 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,81 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 13,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

ExxonMobil-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,84 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,00 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ExxonMobil-Aktie bei 105,00 USD.

ExxonMobil veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 1,64 USD. Im letzten Jahr hatte ExxonMobil einen Gewinn von 2,14 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat ExxonMobil 78,96 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 90,09 Mrd. USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 30.10.2026 dürfte ExxonMobil die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ExxonMobil einen Gewinn von 6,85 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

