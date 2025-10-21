DAX24.330 +0,3%Est505.687 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,11 +1,0%Nas22.971 -0,1%Bitcoin96.336 +1,4%Euro1,1605 -0,4%Öl61,38 +0,7%Gold4.110 -5,7%
Trump setzt auf Handelsdeal: Dow fester -- DAX schließt nach Richtungssuche im Plus -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswerte, Beyond Meat im Fokus
Handelskonflikt und Tech-Giganten im Blick: DAX kann nach Richtungssuche etwas höher schließen
Ausblick: IBM präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend nahe Nulllinie

21.10.25 20:23 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagabend die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 112,76 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
96,92 EUR 0,30 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:07 Uhr die ExxonMobil-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 112,76 USD. Die ExxonMobil-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 113,34 USD aus. Die ExxonMobil-Aktie gab in der Spitze bis auf 112,00 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,99 USD. Bisher wurden heute 518.845 ExxonMobil-Aktien gehandelt.

Bei 123,21 USD markierte der Titel am 23.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ExxonMobil-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 97,81 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für ExxonMobil-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,84 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,00 USD belaufen. Analysten bewerten die ExxonMobil-Aktie im Durchschnitt mit 105,00 USD.

ExxonMobil veröffentlichte am 01.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 2,14 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 78,96 Mrd. USD – eine Minderung von 12,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 90,09 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 31.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 30.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,85 USD je ExxonMobil-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.03.2022ExxonMobil OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
01.02.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
01.02.2022ExxonMobil HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2022ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.12.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
29.10.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
02.06.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
30.04.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2021ExxonMobil UnderperformRBC Capital Markets

