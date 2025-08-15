DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,49 -4,3%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.508 -1,6%Euro1,1604 -0,4%Öl67,54 +0,8%Gold3.339 -0,3%
Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich stabil -- US-Börsen schließen tiefer -- Google, Apple, Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
ExxonMobil im Fokus

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken ExxonMobil am Abend ins Plus

21.08.25 20:24 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken ExxonMobil am Abend ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von ExxonMobil. Das Papier von ExxonMobil konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 109,33 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
93,62 EUR 0,39 EUR 0,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr wies die ExxonMobil-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 109,33 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die ExxonMobil-Aktie bei 109,56 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,75 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 637.962 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 126,34 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ExxonMobil-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 97,81 USD. Dieser Wert wurde am 11.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die ExxonMobil-Aktie mit einem Verlust von 10,54 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass ExxonMobil-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,00 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ExxonMobil 3,84 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 105,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ExxonMobil am 01.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,64 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,14 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ExxonMobil in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 78,96 Mrd. USD im Vergleich zu 90,09 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

ExxonMobil wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 24.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,68 USD je ExxonMobil-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

