Aktienkurs aktuell

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

23.09.25 16:10 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das ExxonMobil-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 113,89 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
97,00 EUR 2,46 EUR 2,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 113,89 USD. Kurzfristig markierte die ExxonMobil-Aktie bei 113,90 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 112,68 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 209.020 ExxonMobil-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 126,34 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (97,81 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

ExxonMobil-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,00 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der ExxonMobil-Aktie wird bei 105,00 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ExxonMobil am 01.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,14 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ExxonMobil in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,35 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 78,96 Mrd. USD im Vergleich zu 90,09 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von ExxonMobil wird am 24.10.2025 gerechnet.

In der ExxonMobil-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Rob Crandall / Shutterstock.com

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumMeistgelesen
Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
