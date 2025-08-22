ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag nahe Vortagesniveau

ExxonMobil im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 112,74 USD.

Die ExxonMobil-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 112,74 USD. Im Tageshoch stieg die ExxonMobil-Aktie bis auf 112,87 USD. Das Tagestief markierte die ExxonMobil-Aktie bei 112,10 USD. Bei 112,49 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 213.914 ExxonMobil-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 126,34 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (97,81 USD). Der derzeitige Kurs der ExxonMobil-Aktie liegt somit 15,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten ExxonMobil-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,84 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,00 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 105,00 USD je ExxonMobil-Aktie aus.

ExxonMobil ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ExxonMobil 2,14 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ExxonMobil in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 78,96 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 90,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die ExxonMobil-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.10.2025 erwartet.

In der ExxonMobil-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

