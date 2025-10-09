DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto16,70 -3,4%Nas22.945 -0,4%Bitcoin104.429 -1,6%Euro1,1555 -0,6%Öl65,19 -1,4%Gold3.961 -1,9%
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend mit negativen Vorzeichen

09.10.25 20:24 Uhr
Die Aktie von ExxonMobil gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die ExxonMobil-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 113,24 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
98,74 EUR 0,49 EUR 0,50%
Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 113,24 USD. Die ExxonMobil-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 113,24 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 114,88 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten ExxonMobil-Aktien beläuft sich auf 634.449 Stück.

Bei 124,26 USD erreichte der Titel am 15.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,73 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 97,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 13,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 3,84 USD an ExxonMobil-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,00 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 105,00 USD an.

Am 01.08.2025 lud ExxonMobil zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 1,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ExxonMobil noch ein Gewinn pro Aktie von 2,14 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 90,09 Mrd. USD umgesetzt.

Am 31.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 30.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ExxonMobil ein EPS in Höhe von 6,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

