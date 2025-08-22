ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Donnerstagabend gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von ExxonMobil konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 113,50 USD.

Die ExxonMobil-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 113,50 USD. In der Spitze legte die ExxonMobil-Aktie bis auf 113,51 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 112,49 USD. Bisher wurden via New York 547.799 ExxonMobil-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 126,34 USD. 11,31 Prozent Plus fehlen der ExxonMobil-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (97,81 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die ExxonMobil-Aktie mit einem Verlust von 13,82 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für ExxonMobil-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,84 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,00 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 105,00 USD je ExxonMobil-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ExxonMobil am 01.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,14 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,35 Prozent auf 78,96 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 90,09 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte ExxonMobil Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,68 USD je ExxonMobil-Aktie.

