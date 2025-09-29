ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von ExxonMobil. Die ExxonMobil-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 112,02 USD.

Das Papier von ExxonMobil gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 112,02 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die ExxonMobil-Aktie bis auf 111,94 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 113,20 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 866.877 ExxonMobil-Aktien.

Bei 126,34 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die ExxonMobil-Aktie damit 11,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 97,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem ExxonMobil seine Aktionäre 2024 mit 3,84 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,00 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ExxonMobil-Aktie bei 105,00 USD.

Am 01.08.2025 legte ExxonMobil die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. ExxonMobil hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,14 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 78,96 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 12,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 90,09 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die ExxonMobil-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ExxonMobil-Gewinn in Höhe von 6,72 USD je Aktie aus.

