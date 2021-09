Facebook Aktie News: Facebook mit Einbußen

Der Facebook-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 318,70 EUR. Die Facebook-Aktie sank bis auf 317,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 319,00 EUR. Von der Facebook-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 680 Stück gehandelt.

Am 31.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 323,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 202,10 EUR am 15.01.2021.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Facebook-Aktie bei 401,43 USD. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Facebook-Aktie in Höhe von 16,10 USD im Jahr 2022 aus.

Facebook ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Facebook ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Facebook Inc. gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen.

Die aktuellsten News zur Facebook-Aktie

Google, Netflix, Tesla & Co: So schneiden die US-Tech-Riesen in der aktuellen Bilanzsaison ab

finanzen.net auf Instagram: Interessante Beiträge zu Börse, Finanzen & Co. verfolgen

Facebook-Aktie gibt ab: Irlands Datenschützer verlangen Rekordstrafe von Facebook-Tochter WhatsApp

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 1000 Words / Shutterstock.com