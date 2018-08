Bayer: Strategie und Ziele unverändert

€uro am Sonntag

"Die Sicherheitsbewertung von Glyphosat hat sich seit dem Zeitpunkt der Übernahme nicht verändert", sagte ­ Bayer -Chef Werner Baumann in einer Telefonkonferenz. Ab 2022 rechnet er durch Einsparungen aus dem Deal weiter mit jährlichen Beiträgen zum Ergebnis in Höhe von 1,2 Milliarden Dollar vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sonderkosten., bekannt waren bislang rund 5000. Geld für mögliche Schadenersatzzahlungen wegen des Unkrautvernichters werde vorerst nicht beiseitegelegt, erklärte Finanzchef Wolfgang Nickl bei derselben Konferenz. Rückstellungen seien nur für erwartete Verteidigungskosten geplant. Diese seien in den Quartalszahlen enthalten, die am 5. September vorgelegt werden sollen.Vorstandschef Baumann betonte, der Konzern werde das Urteil anfechten und sich weiter entschieden verteidigen: "Glyphosat ist nicht krebserregend", sagte er._________________